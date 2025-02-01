一口氣看兩種整固形態　哪種情況後市反彈力較強？｜聶振邦

繼過去五次對陰陽燭整固形態的三種「三部曲」形態探討後，轉談其他整固形態，其中兩種早於講解由兩枝陰陽燭構成的利好形態「曙光初現」之時經已略談，就是「頸上線」和「頸內線」。大家或許感到奇怪，為何當時在談「反轉形態」，卻夾雜了看兩種「整固形態」，相信大家若重溫這三種形態，就會明白原因，同是由兩枝陰陽燭組成，長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）首先出現，緊接見長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），後者所處位置有點特別。



陰燭與陽燭基本解讀

對於陰燭和陽燭，分別在於前者是開市位在收市位之上，後者則是相反，因著如此設定，於股指或個股傾向在下跌時出現陰燭，上揚時見陽燭，故此上述三種形態的組成，陽燭出現在陰燭之後，傾向認為股指或個股是先跌後升，那麼陽燭會在前陰燭的上方。其實不然，陽燭出現的那天實則股指或個股是下跌，所以開市位在前陰燭的下方，至於陽燭收市位，就是用來判斷上述三種形態正處於哪一種。論到「曙光初現」，陽燭收市位要處於前陰燭的上半部，即陽燭的燭身與陰燭的超過一半是重叠。

聶振邦指出，要判斷後市走勢，須留意陰燭後緊接的陽燭燭身所處的位置。(資料圖片)

頸上線與頸內線之別

而「頸上線」和「頸內線」，陽燭收市位分別在前陰燭的下方，以及與前陰燭的收市位相同，意味著在這兩種形態，陰燭和陽燭的燭身均沒有任何重叠部分。就是燭身有否重叠部分之別，成了「反轉形態」和「整固形態」的分界線。長陰燭出現代表賣方動力佔優，所以下個交易日才見裂口低開，在形勢大好之際，緊接卻見長陽燭，代表買方在積極反攻。不過反攻也要看是否有成效，首先要留意反攻的起點，即陽燭的開市位，若股指低開逾1.5%；或個股低開逾3%，就是較差的起點。

聶振邦指出，要判斷後市走勢，須留意陰燭後緊接的陽燭燭身所處的位置。(資料圖片)

兩形態同見反彈乏力

繼而看反攻動力有多大，見於陽燭燭身的長度，就是從開市位計起，能推高收市位達致怎樣水平，至少要推至進入前陰燭燭身範圍，買方才有望奪回優勢。「頸上線」或「頸內線」卻是不然，同是未能觸及陰燭燭身，代表優勢仍在賣方手中。長陰燭出現往往在股指或個股下跌之時，所以「頸上線」或「頸內線」出現，理解為股指或個股反彈動力不足，屬於跌勢中見整固，後市續跌機會大。當然，也要關注長陽燭之後緊接出現怎樣的陰陽燭，若又見陽燭，就算是短陽燭（上影陽燭或陽陀螺），也證明買方繼續在反攻，後市走向有待確立。

論到「頸上線」和「頸內線」兩者比較，從前者於陽燭收市位仍在前陰燭收市位之下，即兩枝陰陽燭之間仍見「缺口」，而後者則是陽燭收市位與前陰燭收市位相同，「缺口」不存在，證明「頸內線」出現令後市走向添變數，代表整固期較長，預期多看一至兩個交易日，作可確認優勢是否仍在賣方手上。由於「頸上線」和「頸內線」於早前談論「曙光初現」之時已用兩篇文章講解，今次是第三篇，為免篇幅過長，故此不提供案例研究。雖然如此，但經過上述再度討論，相信大家對這兩形態亦有充份解理。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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