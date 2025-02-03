恒指半日跌勢收窄至149點　阿里揚半成　中芯飆逾7%｜持續更新

【12:27】港股收回兩萬點大關

港股蛇年首個交易日，早段曾急跌逾400點，一度失守20000點，惟半日跌幅大大收窄，收復兩萬關口。

港股半日挫149點或0.74%，報20075點；國指挫59點或0.81%，報7322點；科指挫31點或0.67%。大市成交額787億元。

京東健康大瀉6.86%，為表現最佳藍籌股。另外，銀娛﹙0027﹚、理想﹙2015﹚及金﹙1928﹚大瀉6%。

重磅科技股方面，受新AI大模型推出，阿里巴巴半日大升逾半成，收報92.9元。不過，百度挫5.69%。

另邊廂，國產晶片股受追捧，中芯升逾7.6%。

【10:40】恒指挫268點

港股跌勢收窄，惟未能收回兩萬點大關。恒指現報19956點，挫268點或1.33%；國指報7268點，挫113點或1.53%；科指報4636點，挫87點或1.84%。大市成交額563億元。

跌勢較大的藍籌股包括京東健康﹙6618﹚挫7.95%、理想挫7.45%、百度挫6.09%、海底撈﹙6862﹚挫5.79%、李寧﹙2331﹚挫5.99%。

另邊廂，阿里巴巴﹙9988﹚勁升5.23%，支持大市回穩。

晶片及AI概念股逆市呈強，金山雲﹙3896﹚勁升28.2%、中芯國際﹙0981﹚升6.3%。

【09:40】港股失守20000點

港股蛇年開局不利，在關稅戰下，港股挫逾400點，失守20000點大關。恒指現報19844點，挫413點或2.04%。國指及科指分別挫2.16%及2.68%。大市成交額243億元。

百度﹙9888﹚大瀉逾7.7%，報81元，而阿里巴巴﹙9988﹚升幅急回，由一度升半成，縮至2.5%，現報90.5元。

另外，海底撈﹙6882﹚挫5.79%。

【09:22】港股紅盤低開176點

港股紅盤低開，恒指開報20048點，挫176點或0.87%；另外，國指挫68點或0.92%，報7313點，科指挫24點或0.51%，報4699點。大市成交額63億元。

阿里巴巴﹙9988﹚升近半成，高見92.55元。

【08:50】日股早段「搶先」挫近千點

特朗普上任之初即開啟關稅戰，衝擊資本市場。美股股指期貨全線下挫。亞太市場方面，日本股市和韓國股市紛紛走低。

日股一度挫逾1000點，日經指數較早時報38596點，跌975點，跌幅達2.47%。

另邊廂，韓國首爾綜指跌幅一度擴大至近3%，報2441.15點。

美股股指期貨週一開盤下跌，截至發稿，納指期貨跌逾2%，標普500指數期貨跌逾1.5%，道指期貨跌逾1%。