晶片股再獲追捧　中芯破頂飆近7%　港股現升逾400點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】恒生指數於蛇年首個交易日（3日）未能紅盤高收，同日美股則繼續受到貿易戰衝擊，道指早段曾瀉逾600點，三大指數最終全線低收，道指跌122點或0.27%﹑標普500指數及納指分別跌0.76%及1.2%。由於美國﹑加拿大及墨西哥均宣布同意延遲執行關稅措施，帶動亞太區股市今日（4日）上揚，其中日本股市升約600點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金跌0.25%﹑紐約期油跌1.16%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均於亞洲交易時段上揚。



【10:00】晶片股全線上揚

晶片股再獲投資者追捧，中芯（0981）再創新高，曾高見44.9元，最新報44.8元，飆6.9%﹑華虹半導體（1347）飆7.9%﹑上海復旦（1385）升6.6%。

港股最新升414點，報20630點。

【09:46】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大至330點，最新報20547點。

人民幣離岸價最新報7.3158，跌61點子。

小米（1810）再創新高，曾突破40元，市值一度逾萬億元，最新報39.8元，升4.875%。

【09:25】恒指高開271點

恒指高開271點，報20488點，國指高開115點，報7499點，科指高開91點，報4828點。

阿里（9988）高開3%，報96.8元，騰訊（0700）高開1.2%﹑美團（3690）高開1.8%﹑小米（1810）高開2%﹑百度（9888）高開1.3%。

晶片股方面，中芯（0981）高開0.7%﹑華虹半導體（1347）平開。

汽車股方面，小鵬（9868）高開5%﹑蔚來（9866）高開2%﹑理想汽車（2015）高開3.8%。

消費股方面，海底撈（6862）高開2%﹑潤啤（0291）高開1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.1%﹑港交所（0388）高開0.5%。