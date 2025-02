晶片股全線上揚。其中藍籌股中芯國際(0981)一度漲9%,報45.7元,創歷史新高,最新報45.1元,升7.6%。



華虹半導體(1347)升勢更強勁,最新報25.45元,升11.1%,上海復旦(1385)漲9.2%,晶門半導體(2878)一度漲25%,最新報0.55元,升14.6%。

台積電:A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. (Reuters)