恒生指數跌幅擴至356點　中芯挫3.7%　小米跌逾2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在周二（4日）反彈572點，同日美國三大指數均高收，道指﹑標普指數及納指升幅介乎0.3%至1.35%。亞太區股市方面，日本股市今日（5日）早段升約百點。



【10:07】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報20433點，跌356點。

中芯（0981）挫3.7%，報43.75元。

小米（1810）跌2.1%，報38.7元。

【09:47】港股最新跌252點

港股最新報20537點，跌252點。

人民幣方面，離岸價最新報7.2915，跌57點子。

【09:32】中港股市轉跌

港股轉跌，恒指最新報20590點，跌199點。

A股方面，上証指數同樣掉頭向下，最新報3246點，跌4點。

【09:25】上証蛇年首日高開19點

恒指最新報20827點，高開37點，國指最新報7652點，高開8點，科指最新報4975點，低開1點。

個股方面，阿里（9988）高開1.4%﹑小米（1810）高開1%﹑美團（3690）高開2.1%﹑中芯（0981）低開3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑港交所（0388）低開0.4%。

內地A股在農曆新年假期後重開，上証指數最新報3270點，高開19點，深成指數最新報10237點，高開81點。