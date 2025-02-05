恒生指數跌幅擴至356點 中芯挫3.7% 小米跌逾2%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在周二（4日）反彈572點，同日美國三大指數均高收，道指﹑標普指數及納指升幅介乎0.3%至1.35%。亞太區股市方面，日本股市今日（5日）早段升約百點。
【10:07】港股跌幅擴至逾300點
港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報20433點，跌356點。
中芯（0981）挫3.7%，報43.75元。
小米（1810）跌2.1%，報38.7元。
【09:47】港股最新跌252點
港股最新報20537點，跌252點。
人民幣方面，離岸價最新報7.2915，跌57點子。
【09:32】中港股市轉跌
港股轉跌，恒指最新報20590點，跌199點。
A股方面，上証指數同樣掉頭向下，最新報3246點，跌4點。
【09:25】上証蛇年首日高開19點
恒指最新報20827點，高開37點，國指最新報7652點，高開8點，科指最新報4975點，低開1點。
個股方面，阿里（9988）高開1.4%﹑小米（1810）高開1%﹑美團（3690）高開2.1%﹑中芯（0981）低開3.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑港交所（0388）低開0.4%。
內地A股在農曆新年假期後重開，上証指數最新報3270點，高開19點，深成指數最新報10237點，高開81點。