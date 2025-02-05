雷軍今日開工大派紅包　預告小米兩款 Ultra本月底見

撰文：格隆匯
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小米﹙1810﹚董事長兼CEO雷軍微博發文，預告小米15 ultra和小米SU7 ultra月底見。

他又稱「今天開工」，而新年開工的頭等大事，就是發紅包，也給同學們拜年。

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