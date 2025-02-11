【ESG企業講座】— 掌握可持續金融與科技創新轉型新浪潮

隨著全球對可持續發展的重視日益加強，可持續金融市場迅速增長，成為企業轉型的重要機會。由《香港01》主辦的Talk Talk企業講座，第一節將探討女性在可持續金融中的新機遇，邀請行業專家分享她們在ESG實踐中的潛力及市場需求。第二節則聚焦科技創新如何推動可持續發展轉型，探討具體策略和成功案例，幫助女性企業家在不斷變化的商業環境中取得成功。



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活動詳情︰

日期︰2025年3月4日（星期二）

時間︰18:00-20:15

地點：香港總商會 香港金鐘道95號統一中心22樓

嘉賓（排名不分先後）：

華僑銀行（香港）可持續金融主管—陳思寧女士

Foundation for Shared Impact (FSI) 傳訊經理—李冬青女士

張慧敏女士 （Son 姐）

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嘉賓背景：

華僑銀行（香港）可持續金融主管—陳思寧女士

陳思寧女士是華僑銀行（香港）可持續金融業務主管。華僑銀行是歷史最悠久的新加坡銀行，也是全球評價最高的銀行之一。華僑銀行作為驅動資本支持企業可持續發展轉型的先驅，已超額完成可持續融資 500 億新元（約 3,000 億港元）的目標。 華僑銀行在香港及新加坡分別被環球金融雜誌評為《最佳可持續金融銀行》。

作為 ESG 解決方案的先驅，陳思寧女士帶領團隊完成多項創新型可持續金融交易，其中包括全球首個房地產開發商可持續發展掛鉤債券（2021 年），香港首個物流行業可持續金融挂鈎貸款（2022年）以及香港房地產行業首筆綠色及轉型貸款 (2024年)。在加入華僑銀行之前，陳思寧女士曾在匯豐銀行擔任國際經理，在香港、斯里蘭卡和英國擔任企業銀行家及負責管理銀行的區域和全球策略。她獲得牛津大學獎學金攻讀MBA 學位，專攻影響力金融。 陳思寧女士曾在亞洲、歐洲、美國和非洲生活，是金融向善的倡導者。

Foundation for Shared Impact (FSI) 傳訊經理—李冬青女士

李冬青（TC Li）是一名資深編輯及記者，擁有十多年在各種媒體平台和廣告公司擔任編輯、寫作及翻譯的經驗。她現任 Foundation for Shared Impact (FSI) 的傳訊經理，致力透過廣泛合作推動社會變革，賦權青年、教育者、創業家、企業及各階層社會人士共同建設更永續和公平的未來。

張慧敏女士 （Son 姐）

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