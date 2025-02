世界黃金協會發布的數據顯示,2024年四季度,中國市場黃金ETF需求轉正,流入約150億元人民幣(約合20億美元,7.5噸),創下有史以來最強勁的季度表現。



2024年全年,中國市場黃金ETF需求激增,共流入約310億元人民幣(約合44億美元,55噸)。

2024年是中國黃金ETF需求最為強勁的一年,中國市場黃金ETF資產管理總規模達710億元人民幣(約合97億美元),年內飆升150%,創歷史新高。這一年,中國市場黃金ETF總持倉大增87%至115噸,也打破了歷史紀錄。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)