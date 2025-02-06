舜宇飆逾7%　中芯升近半成　恒生指數轉升94點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股受到中美貿易戰影響，於周三（5日）跌192點，同日美股三大指數均高收，其中道指升317點或0.71%，標普指數及納指則分別升0.39%及0.19%。亞太區股市方面，日本股市於今日（6日）早段升約200點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金跌0.18%，紐約期油則升0.28%。匯市方面，美元兌日圓跌0.17%，兌歐元及英鎊則輕微升值。



【11:11】港股轉升94點

港股再次轉勢，恒指最新報20691點，升94點。

舜宇（2382）飆7.1%，報77.5元。

中芯（0981）升4.8%。

百度（9888）逆市跌2%，報86元。

【10:27】港股轉跌59點

港股轉跌59點，最新報20537點。

蘋果概念股逆市上揚，舜宇（2382）升4.6%﹑瑞聲（2018）升3.5%﹑高偉電子（1415）升6.1%。

收租股方面，領展（0823）升2.8%。

【09:57】港股最新升22點

港股早段窄幅上落，恒指最新報20620點，升22點。

晶片股方面，中芯（0981）升3.6%，報46.3元，再創新高﹑華虹半導體（1347）升4.5%﹑上海復旦（1385）升1.9%。

【09:25】港股高開1點

恒生指數最新報20598點，高開1點，國指最新報7566點，平開，科指最新報4926點，低開3點。

金價再創新高，招金（1818）平開﹑紫金（2899）高開0.4%，報15.52元，創1個月新高。

科技股方面，小米（1810）高開0.4%﹑美團（3690）高開1.3%﹑騰訊（0700）低開0.4%。

電商股方面，京東（9618）低開1.2%﹑阿里（9988）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑港交所（0388）高開0.7%﹑友邦（1299）低開1.9%。