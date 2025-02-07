恒生指數企穩21000點　半日升319點　比亞迪飆逾半成｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在周四（6日）受到AI概念股及車股帶動，全日升294點。同日美股走勢個別，其中道指跌125點，反映科技股走勢的納指則升99點。亞太區股市方面，日本股市今日（7日）早段跌約百點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金升0.24%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均錄得輕微升幅。



【12:20】港股半日升319點

港股延續上日升勢，其中比亞迪系及具AI概念股仍是投資者追捧對象。

恒指半日升319點，報21210點，國指升7803點，升113點，科指升141點，報5200點，成交額為1,292億元。

近期多次創下新高的小米（1810）今日再次破頂，曾高見43.05元，中午收市報42.9元，升5.8%。

聯想（0992）半日飆7.5%，中午收市報12.36元。

手機設備股再次上揚，瑞聲（2018）升1.2%﹑舜宇（2382）升3.5%﹑高偉電子（1415）升2.5%﹑信利（0732）升1.6%。

比亞迪系延續升勢，比亞迪（1211）升5.2%，報332.4元，比亞迪電子（0285）升2.6%。

智能駕駛概念股方面，黑芝麻智能（2533）飆14%﹑知行汽車科技（1274）升4.6%﹑速騰聚創（2498）升2.9%。

科技股方面，阿里（9988）重上百元大關，中午收市報100.6元，升2.1%﹑騰訊（0700）升2.7%﹑美團（3690）升2.8%﹑京東（9618）升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.6%﹑友邦（1299）升0.4%﹑港交所（0388）升3%。

汽車股亦為投資者熱捧對象，吉利汽車（0175）升8.9%﹑理想汽車（2015）升6.3%。

【10:26】港股升幅擴至逾200點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報21096點，升205點。

聯想（0992）升7%，報12.3元，小米（1810）升5.5%。

車股攀升，比亞迪（1211）升3.4%﹑吉利汽車（0175）升5.4%﹑理想汽車（2015）升3.8%。

舜宇（2382）升4.5%，報83.1元。

【10:02】升穿21000點

智能駕駛概念股今早續獲投資者追捧，黑芝麻智能（2533）升22.3%﹑速騰聚創（2498）升4.8%﹑地平線機器人（9660）升8.2%。

AI概念股亦上揚，其中宣布配股集資14億元的第四範式（6682）升2.7%﹑商湯（0020）則先升後回，最新報1.71元，跌0.6%。

比亞迪（1211）曾高見329.8元，最新報325.8元，升3.2%。

港股升穿21000點，最新報21034點，升142點。

粉色的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。（比亞迪香港）

【09:45】港股轉升37點

港股轉升，恒指最新報20929點，升37點。

車股上揚，理想汽車（2015）升1.8%﹑吉利汽車（0175）升1.6%，比亞迪（1211）創逾1年新高，最新報320元，升1.3%。

【09:25】港股低開33點

恒生指數低開33點，報20858點，國指低開20點，報7669點，科指低開7點，報5051點。

中芯（0981）再創新高，報48元，升0.2%。

比亞迪（1211）高開0.2%﹑比亞迪電子（0285）高開不足0.1%。

金價於高位徘徊，招金（1818）平開，報14.04元，紫金（2899）升1.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.6%﹑騰訊（0700）平開﹑美團（3690）低開1.4%﹑小米（1810）低開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，港交所（0388）高開0.3%。