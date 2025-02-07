消費電子及新能源汽車補貼計劃　比亞迪電子 (0285)雙重受惠

比亞迪電子專注於消費電子和新能源汽車領域，提供包括智能座艙、電池管理系統、熱管理及智能駕駛相關產品。集團擁有強大的研發能力，與多家全球知名企業合作，致力於提升產品性能及市場競爭力。隨著新能源汽車市場的快速增長，公司將受益於電動車及智能化技術的需求，未來增長潛力可觀。尤其是內地省市政府持續對新能源汽車提供補貼下，帶動內地新能源汽車市場的強勁增長。另外，隨著蘋果及安卓市場的訂單增長，特別是在智能駕駛技術的推廣上，將進一步提升集團的業務前景。因此，比亞迪電子中短期會繼續受戴於市場需求回暖及國家新能源政策的支持，而長線來說，全球對環保及可持續發展的重視，令到新能源汽車及相關技術的需求將持續增長，為集團帶來穩定的收入來源。

雖然行業在享受市場需求增長的同時，亦面臨著激烈的競爭和上升的營運成本，不過，由於集團在過去積極進行創新和優化運營策略，令到集團在市場上保持優勢，特別是集團通過整合供應鏈及提升生產效率來應對成本上升的挑戰。而市場預期集團在2024年的營收可以達1,772億元人民幣，同比增長約36%；至於淨利潤估計為45.50億元人民幣，增長約13%。市場預期集團在2025年和2026年的營收分別達到1,916億元和2,100億元，按年升幅為14.8%及12.7%。由於集團擁有較穩定的客戶基礎，包括蘋果及安卓廠商，為未來收入增長提供了保障，市場預期集團2025年的每股盈利可以達到2.62元人民幣及3.21元人民幣，預測市盈率分別為16倍及13.1倍，較同業的預測市盈率平均值為低。

投資者可以等股價先行回調至48.00港元水平才買入，暫時預期股價可以上試55港元水平。尤其是股價於去年主要受制於40.50港元的阻力水平，但隨著股價於去年12月在升破40.50港元阻力位後步入整固走勢後，股價最終於近日大幅升離40.50港元的阻力後，正式出現突破，而昨日股價以大陽燭升破50港元水平後，亦帶動9天RSI升破70的阻力水平，令到股價有機會出現技術突破。不過，由於股價現時已偏離了50天線超過33%，令到股價有機會先行進入整固，並返回48.00港元後才再度買入。只要股價未有向下穿昨日低位44.90港元，仍然可以繼續持有，並上望目標價55港元。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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