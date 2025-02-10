恒生指數升幅擴大至260點　阿里飆4%　比亞迪逆市跌1%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（7日）在車股及AI概念股帶動而上揚，並企穩21000點。同日美股則受到關稅及利率等因素影響而低，道指跌444點，納指跌268點。亞太區股市方面，日本股市今日（10日）早上窄幅上落。



【09:39】港股升幅擴至逾200點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報21393點，升260點。

阿里（9988）曾高見104.9元，最新報104.1元，升4.1%。小米（1810）升0.9%﹑百度（9888）1.4%﹑美團（3690）升2.1%。

汽車股方面，吉利（0175）升1.5%﹑比亞迪（1211）跌1.2%。

【09:25】恒指高開90點

恒指最新報21223點，高開90點，國指最新報7816點，高開32點，科指最新報5187點，升37點。

比亞迪（1211）平開，報330元，吉利（0175）升1.2%。

黑芝麻智能（2533）低開14%﹑知行汽車科技（1274）低開2.1%﹑地平線機器人（9660）高開1.8%。

科技股方面，阿里（9988）高開3%，報103元，騰訊（0700）高開0.3%﹑美團（3690）高開0.6%﹑小米（1810）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）低開1.4%﹑港交所（0388）低開0.2%。