恒指全日轉跌227點　阿里收挫0.6%　吉利大瀉一成

恒指由升轉跌，收挫227點或1.1%，報21294點；國指跌104點或1.3%，報7842點；科指跌144點或2.7%，報5142點。大市成交2196.12億元。

吉利(0175)收插10.3%，為表現最差藍籌。

阿里巴巴(9988)，收跌0.6%，報104.9元。

【12:15】恒指由升轉

恒指高開後急回倒跌，一度跌逾200點，中午跌幅收窄，報21395點，跌126點或0.6%。另外，國指跌0.7%，報7888點、科指跌1.6%，報5204點。

舜宇光學(2382)升4%，為表現最好藍籌股，而阿里巴巴(9988)升0.2%，報105.7元。

另邊廂，吉利(00175)急跌10%，為半日表現最差藍籌。

【09:57】恒指由升轉跌

港股由升轉跌，恒指現報21478點，挫43點或0.1%，而國指及科指分別挫0.37%及1.09%。大市成交額460億元。

比亞迪推新智駕系統，高開4%後急回，現僅升0.6%。另邊廂，吉利﹙0175﹚大瀉7.44%、理想﹙2015﹚瀉4.26%。

另邊廂，舜宇光學﹙2382﹚繼續強勢，現報86.5元，大升4.84%。

阿里巴巴升幅急回，現僅升0.28%，今早則高開逾2%。

【09:28】恒指高開134點

港股連升3日，累飆近千點或4.5%，重上21500點樓上，後續走勢惹關注。

恒指今早開報21656點，高開134點或0.63%；國指開報7990點，升43點或0.55%；科指開報5307點，升20點或0.39%。大市成交額40億, 元。

阿里巴巴﹙9988﹚仍見炒風，再升2.27%，高見107.9元。而推出高階智駕系統「天神之眼」的比亞迪﹙1211﹚則開4.1%，報343.6元。