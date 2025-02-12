比亞迪電子飆逾8%　冠絕藍籌　恒生指數最新升423點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（11日）回落，結束連續3日升勢，同日道指升123點，惟反映科技股走勢的納指卻跌70點。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）早段輕微上揚。匯市方面，隨著聯儲局主席鮑威爾重申不急於減息，美元兌日圓重上153水平，升0.43%，兌歐元及英鎊亦輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期金分別跌0.38%及0.31%。



【14:28】港股最新升423點

恒指升423點，21718點。

比亞迪電子（0285）升8.2%﹑比亞迪（1211）升7.6%。

阿里（9988）升7.3%。

吉利（0175）升6.5%。

【13:37】港股維持逾300點升幅

港股在午後維持逾300點升幅，恒指最新報21624點，升329點。

阿里健康（0241）及阿里（9988）均錄得升6.8%幅度，比亞迪（1211）及比亞迪電子（0285）分別升6.1%及6.4%。

聯想集團（0992）升4.8%﹑創科實業（0669）升4.8%。

【12:21】港股半日升331點

科技股再次成為大市上揚動力，恒指半日升331點，報21626點，國指升118點，報7961點，科指升61點，報5203點，成交額約為1,518億元。

阿里（9988）表現突出，曾高見113.9元，中午收市報111.9元，升6.7%。其他科技股方面，騰訊（0700）升2.2%，小米（1810）再創新高，升3.2%。美團（3690）卻逆市挫6.1%，百度（9888）跌3.3%，京東（9618）跌2.2%。

AI概念股方面，商湯（0020）跌0.5%﹑美圖（1357）升3.1%﹑金山雲（3896）升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%﹑渣打（2888）升2.7%﹑港交所（0388）升2.8%。

比亞迪系再獲追捧，比亞迪（1211）及比亞迪電子（0285）分別升6.1%及6.2%。

【11:21】港股最新升374點

港股升幅曾擴大至近500點，最新21669點，升374點。

滙豐（0005）曾高見84.8元，最新報84.6元，升1%。

阿里（9988）升7.3%，報112.6元。

【10:11】港股最新升363點

阿里（9988）升幅擴至近8%，最新報113元。

港股最新報21658點，升363點。

【09:59】港股升幅擴至近300點

港股升幅擴大至近300點，最新報21585點，升290點。

阿里（9988）升幅達6.5%，最新報111.7元。

【09:25】港股高開231點

恒指最新報21526點，高開231點，國指最新報7934點，高開91點，科指最新報5214點，高開72點。

AI概念股方面，商湯（0020）高開0.6%﹑金山雲（3896）低開0.6%﹑美圖（1357）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開4.1%，報109.2元﹑騰訊（0700）高開0.4%﹑美團（3690）高開0.5%﹑小米（1810）高開3.2%﹑百度（9888）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，報84.4元，渣打（2888）高開2.4%，港交所（0388）高開0.6%。

車股方面，吉利（0175）高開0.8%﹑比亞迪（1211）高開0.7%﹑理想汽車（2015）平開。