阿里飆近8%　企穩113元　恒生指數升幅擴至363點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（11日）回落，結束連續3日升勢，同日道指升123點，惟反映科技股走勢的納指卻跌70點。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）早段輕微上揚。匯市方面，隨著聯儲局主席鮑威爾重申不急於減息，美元兌日圓重上153水平，升0.43%，兌歐元及英鎊亦輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期金分別跌0.38%及0.31%。



【10:11】港股最新升363點

阿里（9988）升幅擴至近8%，最新報113元。

港股最新報21658點，升363點。

【09:59】港股升幅擴至近300點

港股升幅擴大至近300點，最新報21585點，升290點。

阿里（9988）升幅達6.5%，最新報111.7元。

【09:25】港股高開231點

恒指最新報21526點，高開231點，國指最新報7934點，高開91點，科指最新報5214點，高開72點。

AI概念股方面，商湯（0020）高開0.6%﹑金山雲（3896）低開0.6%﹑美圖（1357）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開4.1%，報109.2元﹑騰訊（0700）高開0.4%﹑美團（3690）高開0.5%﹑小米（1810）高開3.2%﹑百度（9888）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，報84.4元，渣打（2888）高開2.4%，港交所（0388）高開0.6%。

車股方面，吉利（0175）高開0.8%﹑比亞迪（1211）高開0.7%﹑理想汽車（2015）平開。