恒生指數半日升333點 阿里揚4% 友邦及百度飆逾半成｜持續更新
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】科技股熱炒及內房股突然發力，帶動港股於周三（12日）勁升逾500點，同日美股則受到當地1月通脹數據高於預期，以及聯儲局主席鮑威爾對未來息口走勢維持較鷹派言論拖累，道指跌224點。亞太區股市方面，日本股市今日（13日）早段升逾400點，重上39000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.24%，紐約期金升0.12%。匯市方面，美元兌日圓輕微上升，兌歐元及英鎊則回落。
【12:29】港股半日升333點
港股升勢停不了，恒指升穿22000點，為去年10月上旬以來首次。恒指中午收市報22191點，升333點，國指升107點，報8165點，科指升79點，報5360點，成交額約為1,564億元。
阿里（9988）仍維持強勢，中午收市報118.2元，升3.9%。百度（9888）升7.4%，報95.45元，美團（3690）升3.7%﹑小米（1810）升0.1%﹑京東（9618）跌0.1%。
網上醫療股方面，阿里健康（0241）升8.2%﹑平安好醫生（1833）升1.1%﹑京東健康（6618）升2.3%。
消費股方面，海底撈（6862）升4.6%﹑安踏（2020）升3.3%﹑李寧（2331）升3.9%。
汽車股方面，理想汽車（2015）跌1%﹑小鵬（9868）跌0.7%﹑蔚來（9866）升1.8%﹑比亞迪（1211）跌0.6%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，中午收市報85.2元，友邦（1299）升6.7%﹑港交所（0388）跌1%。
【11:23】港股升幅擴至逾300點
港股升幅進一步擴大至逾300點，恒指最新報22171點，升313點。
友邦（1299）升5.4%﹑百度（9888）升5.1%﹑快手（1024）升6.2%﹑阿里健康（0241）升6.8%。
【09:36】港股升穿22000點
港股升穿22000點，最新報22076點，升218點。
阿里（9988）升勢未改，最新報117元，升2.8%。
【09:25】港股高開100點
恒生指數最新報21958點，高開100點，國指高開24點，報8082點，科指最新報5321點，高開40點。
阿里（9988）為近期市場人士焦點，最新報115.2元，高開1.2%。
比亞迪（1211）最新報350元，低開0.6%。
內房股方面，萬科（2202）低開3.3%﹑龍湖（0960）低開0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑港交所（0388）升1.1%。