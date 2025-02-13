恒生指數突破二萬二關 4個月來首次 阿里升近3%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】科技股熱炒及內房股突然發力，帶動港股於周三（12日）勁升逾500點，同日美股則受到當地1月通脹數據高於預期，以及聯儲局主席鮑威爾對未來息口走勢維持較鷹派言論拖累，道指跌224點。亞太區股市方面，日本股市今日（13日）早段升逾400點，重上39000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.24%，紐約期金升0.12%。匯市方面，美元兌日圓輕微上升，兌歐元及英鎊則回落。
【09:36】港股升穿22000點
港股升穿22000點，最新報22076點，升218點。
阿里（9988）升勢未改，最新報117元，升2.8%。
【09:25】港股高開100點
恒生指數最新報21958點，高開100點，國指高開24點，報8082點，科指最新報5321點，高開40點。
阿里（9988）為近期市場人士焦點，最新報115.2元，高開1.2%。
比亞迪（1211）最新報350元，低開0.6%。
內房股方面，萬科（2202）低開3.3%﹑龍湖（0960）低開0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑港交所（0388）升1.1%。