人行稱促進合理回升作貨幣政策重要考量　實施適度寬鬆政策

人民銀行發佈2024年第四季度中國貨幣政策執行報告。報告表示下階段，實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。把促進物價合理回升作爲把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。



人行指出，下階段將進一步深化金融改革和高水平對外開放，持續推動金融高質量發展和金融強國建設，加快完善中央銀行制度，進一步健全貨幣政策框架。注重平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，增強宏觀政策協調配合，支持擴大內需、穩定預期、激發活力，促進經濟穩定增長。

人行表示在下階段，堅持以市場供求爲基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順週期行爲進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行爲進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

加大消費品以舊換新支持力度

下一階段，加大消費品以舊換新支持力度，做好重點消費領域金融服務，持續激發消費活力。着力推動已出臺金融政策措施落地見效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。

人行於報告內又表示，截至2025年1月末，互換便利共開展2次操作，金額合計1,050億元（人民幣‧下同），支持證券公司自營股票投資規模明顯增長。截至2024年末，上市公司披露擬申請回購增持貸款金額上限近600億元；2024年披露回購和大股東增持計劃金額上限接近3,000億元，創歷史新高。中人民銀行將會同有關部門，指導金融機構完善對上市公司和主要股東的全方位、綜合性金融服務，推動保險機構參與互換便利操作，並不斷優化相關政策，提升兩項工具使用便利性，更好維護金融市場穩定。