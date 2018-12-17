【中午收市】恒指靜市僅升7點　寶馬及Tesla降價　汽車股下挫

港股今早缺乏方向，恒指中午收報26102點，上升7點；國指收報10386點，上升27點。成交額312億元。
華晨插3.4% 比亞迪亦挫3.3%
寶馬中國宣布降價，而Tesla上周亦下調中國銷售價格，內地汽車股捱沽。華晨（1114）收報6.01元，下跌3.4%；比亞迪（1211）收報55.3元，下跌3.3%；吉利（0175）收報14.1元，下跌2.6%；長汽（2333）收報4.7元，下跌0.8%。
濠賭股弱勢 美高梅下跌2.3%
濠賭股下滑，美高梅（2282）收報13.62元，下跌2.3%；銀娛（0027）收報50.15元，下跌近2%；金沙（1928）收報34.85元，下跌1.3%；永利（1128）收報18.16元，下跌1.3%。
同業優品360°將會招股，759阿信屋母企CEC國際（0759）炒上，收報0.62元，上升14.8%。
759阿信屋母企CEC國際今早炒上，最高見0.7元，中午仍升14.8%，報0.62元。（資料圖片）
旺旺上揚1.6% 資金推升中電1.3%
其他股份方面，旺旺（0151）收報5.64元，上升1.6%；萬洲（0288）收報6.01元，上升1.5%；中電（0002）收報89.25元，上升1.3%；工行（1398）收報5.56元，上升1.1%；中國移動（0941）收報75.75元，上升1.1%；信置（0083）收報13.92元，上升1%；長建（1038）收報59.4元，上升1%；新世界發展（0017）收報10.84元，上升0.7%；滙控（0005）收報64.4元，上升0.5%；中國人壽（2628）收報16.6元，上升0.2%；港交所（0388）收報232元，下跌0.1%；騰訊（0700）收報308.2元，下跌0.2%；友邦（1299）收報63.3元，下跌1.2%；申洲（2313）收報96元，下跌2%。
中國A股窄幅上落，上證半日收報2593點，上升不足1點；深證收報7586點，下跌43點。
日股半日收報21536點，上升162點。