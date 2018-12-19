【中午收市】恒指靜升41點　成交僅276億　石油股弱勢

撰文：鄭寶生
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港股靜候美國聯儲局議息，早段變動不大。恒指中午收報25855點，上升41點；國指收報10211點，下跌19點。成交額僅276億元。
油價大跌 中石化下滑3.6%
油價大跌，石油股最傷。中石化（0386）收報6.16元，下跌3.6%；中海油（0883）收報11.76元，下跌3.3%；中石油（0857）收報5.04元，下跌2.9%。
平安好醫生挫5.3% 美團插4.9%
近年上市的科技、新經濟股普遍下跌。平安好醫生（1833）收報29.5元，下跌5.3%；美團點評（3690）收報45.55元，下跌4.9%；美圖（1357）收報2.18元，下跌3.1%；小米（1810）收報13.18元，下跌0.6%。
部份醫藥股捱沽，藥明生物半日下跌3.9%，成交6559萬元。（中新社）
石藥下跌2.6% HMV數碼中國曾見1仙
醫藥股受壓，藥明生物（2269）收報53.7元，下跌3.9%；三生製藥（1530）收報9.9元，下跌3.5%；四環醫藥（0460）收報1.5元，下跌3.2%；中國生物製藥（1177）收報5.18元，下跌2.8%；石藥（1093）收報11.4元，下跌2.6%。
HMV數碼中國（8078）一度低見0.01元「底價」，收報0.012元，上升9.1%。
萬洲上揚2.4% 銀娛亦漲2.1%
其他股份方面，萬洲（0288）收報6.04元，上升2.4%；銀娛（0027）收報50.9元，上升2.1%；潤地（1109）收報30.35元，上升2%；恒安（1044）收報52.4元，下跌2.5%；瑞聲（2018）收報46.35元，下跌3.5%。
中國A股早段下滑，上證半日收報2570點，下跌6點；深證收報7496點，下跌34點。
日股半日收報21025點，下跌90點。軟銀今日上市，早段曾大跌10%。