【收市總結】恒指上升51點　成交縮至571億　濠賭股上揚

大市等待美國聯儲局議息，全日淡靜。恒指收報25865點，上升51點；國指收報10195點，下跌34點。成交額571億元。
新濠彈升2.4% 銀娛亦漲1.7%
有報道指澳門將於2019年底政府換屆之後，才處理賭牌，濠賭股向上。新濠（0200）收報15.28元，上升2.4%；美高梅（2282）收報13.9元，上升1.8%；銀娛（0027）收報50.7元，上升1.7%；金沙（1928）收報34.95元，上升1.7%；澳博（0880）收報7.36元，上升1.7%。
石四藥下挫5.2% 藥明生物跌至53元
醫藥股受壓，石四藥（2005）收報5.96元，下跌5.2%；信達生物（1801）收報20.4元，下跌5.1%；藥明生物（2269）收報53元，下跌5.1%；三生製藥（1530）收報9.81元，下跌4.4%；金斯瑞（1548）收報10.68元，下跌4.3%；石藥（1093）收報11.38元，下跌2.7%；中國生物製藥（1177）收報5.2元，下跌2.4%。
期油價格大幅下挫，累及石油股股價。中石化全日下跌4.7%，成交額達13.17億元。（中新社）
中石化下滑4.7% HMV數碼中國升9.1%
油價下跌，「三桶油」亦下挫。中石化（0386）收報6.09元，下跌4.7%；中石油（0857）收報5.04元，下跌2.9%；中海油（0883）收報11.88元，下跌2.3%。
HMV數碼中國（8078）今早曾跌至1仙底價，收報0.012元，上升9.1%。
長實集團升2.4% 瑞聲下跌3.9%
其他股份方面，長實集團（1113）收報59.2元，上升2.4%；友邦（1299）收報64.45元，上升1.7%；萬洲（0288）收報6元，上升1.7%；恒安（1044）收報52.4元，下跌2.5%；瑞聲（2018）收報46.2元，下跌3.9%。
中國A股午後跌幅加深，上證收報2549點，下跌27點；深證收報7418點，下跌111點。
日股收報20987點，下跌127點。軟銀今日掛牌，全日大跌14.5%，是日本罕見大型新股上市即大跌。