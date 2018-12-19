宏利稱港人退休儲蓄平均僅有2.9年收入　近8成人退休後肯繼續做

港人日做夜做，只希望退休後可安安穩穩嘆世界。宏利財富及資產管理發表報告指，港人理想中要有15.4年收入儲蓄金額才足夠退休。但現實卻出現極大缺口，僅有2.9年收入作儲蓄準備，人均遠差500萬元才達標，部分打工仔投身數碼化工作以增加收入保障。

面對退休準備不足，宏利向約500名港人進行調查，有78%受訪者願意在退休後繼續從事全職或兼職工作，宏利財富及資產管理零售財富分銷區域主管李錦榮表示，港人的預期及實際儲蓄差距來自生活開支高昂，將大部分收入用作供樓，因而影響儲蓄能力。

宏利財富及資產管理零售財富分銷區域主管李錦榮表示，從事數碼化職業的人士更注重財務管理。（林樂謙攝）

數碼化職業增加退休後工作的可能性

然而，打工仔要創造更多收入，不一定要安坐辦公室，調查顯示，有55%受訪者以全職或兼職形式，投身或考慮從事數碼化職業，例如網上銷售產品或服務、分享文字或影音內容，成為Youtuber及KOL等。

從事數碼化職業的人士比一般打工仔更注重財務管理，67%受訪者希望獲取更多投資的資訊及建議，62%認為由於收入不穩定而需要增加退休儲備，近半全職人士對缺乏收入穩定性及保障感到憂慮。

李錦榮表示，數碼化職業有助提高年輕一代的收入水平，增加退休後工作的可能性及靈活性，這類工作壽命更長，打工仔較願意在退休後繼續工作。