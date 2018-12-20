傳索羅斯旗下基金削宏觀投資倉位　部份負責人已離職

資深投資者﹑兼以長於宏觀投資策略見稱的基金經理索羅斯，旗下基金削減了宏觀投資策略倉位。據《彭博》引述消息人士，作為索羅斯基金管理首席投資總監的Dawn Fitzpatrick，在投資機會大減的環境下，已減少宏觀投資策略倉位，包括從外部基金撤出資金，以及下調內部投資。

至於在基金管理公司內擔任宏觀及房地產投資主管的Adam Fisher，去年對宏觀投資的倉位總值30億元（美元‧下同），縮減至5億元，惟報道引述消息人士指出，只要市況好轉，未來倉位有機會增加。

傳已裁減部份負責宏觀策略人員

對於《彭博》的報道，索羅斯基金管理發言人Michael Vachon不予置評。報道又指出索羅斯的宏觀投資策略部門，今年損失4至5%，可是索羅斯基金公司整體卻有輕微增長，同時基金管理公司已解僱了數名與宏觀投資相關的交易員或管理人員。

採取宏觀投資策略，在今年似乎難取得理想成績。曾在索羅斯門下工作的基金經理德魯肯米勒亦有此感受。他接受《彭博》電視訪問時指出，曾在30年的投資生涯，每年錄得30%回報，但近年難復再。

另一名曾與德魯肯米勒共事﹑採取宏觀投資策略的交易員，旗下的PointState Capital因在股市押注錯誤，導致在11月錄得12%損失。