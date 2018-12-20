傳美國將加強國安法針對中國　港股午後曾跌逾400點　地產股捱沽

撰文：張偉倫
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港股在午後跌幅加大，跌幅一度超過400點，低見25416點。觸發港股跌勢加劇，或與美國全國廣播公司（NBC）記者Frank Thorp於《Twitter》發文，指出美國司法部將於香港時間周四晚上11時30分，於記者會宣布加強對中國的國家安全法行動有關，出席的官員包括美國司法部副部長羅德·羅森斯坦﹙Rod Resenstein﹚、聯邦調查局長 Christopher Wray等。
恒生指數最新報25528點，跌337點；國企指數最新報10058點，跌137點。
地產股續處弱勢
地產股今日處於弱勢，長實集團（1113）跌3.3%，最新報57.25元，新鴻基地產（0016）跌1.1%，最新報113.6元，新世界發展（0017）跌2.2%，最新報10.66元，恒基地產（0012）跌2.7%，最新報39.1元。
手機設矇股亦成為投資者沽貨對象，舜宇光學（2382）跌3%，最新報66.75元，瑞聲科技（2018）跌2.8%，最新報44.9元，通達集團（0689）最新報0.76元，為1年新低，跌2.6%。
重磅藍籌股方面，騰訊控股（0700）跌0.8%，最新報300.6元，滙豐控股（0005）跌1%，最新報63.45元。
此外，醫藥股及濠賭股亦捱沽。
INBOX: DEPARTMENT OF JUSTICE TO ANNOUNCE NATIONAL SECURITY ACTION INVOLVING CHINA— Frank Thorp V (@frankthorp) 2018年12月20日
Thursday at 10:30am at the DOJ pic.twitter.com/dGBJzmdiqI