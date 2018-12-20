【收市總結】恒指下跌241點　地產股受挫　長實下滑2.9%

美國聯儲局加息，並預期明年可能加息兩次，外匯市場波動引發資本市場震盪。恒指收報25623點，下跌241點；國指收報10090點，下跌104點。成交額686億元。
恒地下跌2.3% 新世界發展插2.2%
本地地產股受壓，長實集團（1113）收報57.5元，下跌2.9%；恒隆地產（0101）收報15.26元，下跌2.6%；恒地（0012）收報39.3元，下跌2.3%；新世界發展（0017）收報10.66元，下跌2.2%；九倉置業（1997）收報48.05元，下跌1.7%。
醫藥股明顯受壓 石藥下挫4.6%
部份醫藥股大跌，藥明生物（2269）收報50.45元，下跌4.8%；石藥（1093）收報10.86元，下跌4.6%；石四藥（2005）收報5.78元，下跌3%；中國生物製藥（1177）收報5.09元，下跌2.1%。
A股手機及通訊設備股上揚，但港股同業未止跌。比亞迪電子（0285）收報9.87元，下跌近4%；信利（0732）收報1.05元，下跌3.7%；鐵塔（0788）收報1.37元，下跌3.5%；舜宇（2382）收報66.75元，下跌近3%；瑞聲（2018）收報45.4元，下跌1.7%。
部份手機股全日受壓，藍籌舜宇下跌近3%，全日最低見65.4元，是1個月低位。（路透社）
南航急降5.8% 銀娛重創4.1%
外匯市場波動，人民幣貶值，中資航空股受挫。南航（1055）收報4.9元，下跌5.8%；國航（0753）收報6.94元，下跌4.9%；東航（0670）收報4.43元，下跌2.4%。
濠賭股全線下滑，銀娛（0027）收報48.6元，下跌4.1%；永利（1128）收報17.38元，下跌4.1%；金沙（1928）收報33.55元，下跌4%；美高梅（2282）收報13.52元，下跌2.7%；澳博（0880）收報7.18元，下跌2.4%。
創業板股份遠航港口（8502）暴瀉，收報0.345元，下跌84.3%。
HMV數碼中國（8078）收報0.011元，下跌8.3%。
其他股份方面，申洲（2313）收報92.3元，下跌1%；吉利（0175）收報13.62元，下跌1.4%；中國平安（2318）收報71.3元，下跌2.2%。
中國A股窄幅上落，上證收報2536點，下跌13點；深證收報7426點，上升7點。
日圓勁升，日股收報20392點，大跌595點或2.8%。