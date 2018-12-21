【中午收市】恒指跌幅收窄至53點　內地再審批遊戲　騰訊揚3.8%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股早段隨外圍下滑，但之後跌幅收窄。恒指中午收報25570點，下跌53點；國指收報10017點，下跌73點。成交額396億元。
恒安勁彈4.6% 中遠海能跌2.8%
中宣部將會恢復遊戲批號，騰訊（0700）收報313.2元，上升3.8%。
早前被沽空機構狙擊的恒安（1044）收報55.25元，上升4.6%。
中遠海能（1138）董事總經理墜樓亡，收報3.86元，下跌2.8%。
地產股較弱 長實集團下跌2.3%
地產相關股表現較弱，美聯集團（1200）收報1.52元，下跌6.7%；長實集團（1113）收報56.15元，下跌2.3%；嘉里建設（0683）收報28.1元，下跌2.1%；會德豐（0020）收報44.7元，下跌近2%。
中國平安跌穿70元 旺旺下滑2.2%
其他股份方面，舜宇（2382）收報66元，下跌1.1%；中石油（0857）收報4.86元，下跌1.8%；中國移動（0941）收報74.65元，下跌1.8%；中國平安（2318）收報69.9元，下跌近2%；中國海外（0688）收報26.3元，下跌2%；長和（0001）收報76元，下跌2.1%；旺旺（0151）收報5.41元，下跌2.2%。
中國A股下跌約1%，上證半日收報2510點，下跌25點；深證收報7337點，下跌89點。
日股未止跌，半日收報20029點，下跌363點。