【收市總結】恒指倒升129點成交回暖　騰訊勁升4.5%

撰文：鄭寶生
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港股午後倒升，恒指收報25753點，上升129點；國指收報10100點，上升10點。成交額回升至912億元。
恒安大彈近6% 成最強勢藍籌
中宣部恢復遊戲審批，騰訊（0700）收報315.2元，上升4.5%。
早前被沽空機構狙擊的恒安（1044），收報55.95元，上升近6%。
中遠海能（1138）董事總經理墜樓亡，收報3.79元，下跌4.5%。
美聯集團跌4.3% 長實跌至57元
不少股份跌幅明顯收窄，當中包括早市大跌的地產相關股。美聯集團（1200）收報1.56元，下跌4.3%；嘉里建設（0683）收報27.65元，下跌3.7%；信置（0083）收報13.48元，下跌2.6%；會德豐（0020）收報44.45元，下跌2.5%；長實集團（1113）收報57元，下跌0.9%。
中國人壽上揚1.7% 中國平安跌1.1%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報16.62元，上升1.7%；石藥（1093）收報11.04元，上升1.7%；吉利（0175）收報13.84元，上升1.6%；滙控（0005）收報64.55元，上升1.6%；瑞聲（2018）收報45.8元，上升0.9%；中國平安（2318）收報70.5元，下跌1.1%；長和（0001）收報76.3元，下跌1.7%；潤地（1109）收報29.5元，下跌近2%；旺旺（0151）收報5.39元，下跌2.5%。
中國A股全日受壓，上證收報2516點，下跌20點；深證收報7337點，下跌88點。
日股收報20166點，下跌226點。