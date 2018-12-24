港交所出手DQ香港生命科學　今早股價插近14%

再有上市公司或遭香港交易所（0388）DQ。香港生命科學（8085）於上周五深夜發出公告，指出於12月21日接獲港交所函件，認為公司未能根據GEM上市規則第17.26條維持足夠業務水平，或擁有足夠價值的有形資產及或無形資產，以證明具備足夠的潛在價值，保證其股份繼續上市，決定根據GEM上市規則第9.04條，暫停公司份買賣，及根據GEM上市規則第9.14條，進註銷公司上市地位程序。

受到港交所將進行註銷上市地位程序，香港生命科學股價今早插逾1成，最新報0.032元，跌13.5%。

港交所於函件內指出，公司的貿易及放債業務未必屬實質的業務，並被視為不可持續，同時指出公司的抗衰老及幹細胞技術業務，以及證券投資業務屬低水平業務運作，為公司帶來最少收益及最少溢利，或甚至出現虧損。函件又指出香港生命科學在截至今年9月底的營運資產及計劃業務發展，未必可供公司進行足夠程度的業務運作，以證明股份可以繼續上市。

稱或考慮進行覆核

根據該函件公司須重新遵守GEM上市規則第17.26條，並有12個月補救期，以重新遵守GEM上市規則第17.26條。若未能在12個月期間（即明年12月20日）屆滿前如此行事，港交所便會進行註銷公司上市地位程序。

根據GEM上市規則第4.06條，該公司指出有權將該決定轉交GEM上市委員會以作覆核，又指出仍在審閱該函件，並正與法律及財務顧問討論函件，亦會積極考慮對該決定提出覆核要求，轉交GEM上市委員會進行覆核。

公司董事謹此提醒股東及潛在投資者，(i)公司未必會請求GEM上市委員會進行覆核；及(ii)如進行覆核，有關覆核結果並不確定。根據GEM上市規則第4.08 (1) 條，申請進行有關覆核的截止日期為2019年1月4日營業時間結束前。