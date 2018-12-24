【收市總結】平安夜半日市　恒指跌102點　新經濟股下滑

撰文：鄭寶生
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平安夜港股半日市。恒指收報25651點，下跌102點；國指收報10062點，下跌38點。成交額347億元。
美團大挫5.7% 指尖悅動插4.8%
部份新經濟股疲弱，美團點評（3690）收報44.25元，下跌5.7%；指尖悅動（6860）收報1.8元，下跌4.8%；小米（1810）收報13.16元，下跌3.8%；眾安在綫（6060）收報26.2元，下跌2.4%。
旭輝下挫4.9% 融創下跌2.7%
市場預料明年內樓市有壓力，內房股下滑。旭輝（0884）收報3.65元，下跌4.9%；新城發展（1030）收報4.76元，下跌4.8%；萬科企業（2202）收報25.75元，下跌3.6%；融創（1918）收報24.8元，下跌2.7%；世房（0813）收報19.36元，下跌2.1%；中國海外（0688）收報26.05元，下跌1.9%。
蒙牛（2319）以3億元人民幣收購中國聖牧（1432）合營公司51%權益。蒙牛收報23.8元，上升1.3%；中國聖牧收報0.37元，上升23.3%。
蒙牛收購中國聖牧合營公司51%權益，股價先跌後升。（蒙牛網頁）
恒安逆市彈1.9% 瑞聲下滑1.6%
其他股份方面，恒安（1044）收報57元，上升1.9%；長建（1038）收報59.2元，上升1.6%；石藥（1093）收報11.12元，上升0.7%；瑞聲（2018）收報45.05元，下跌1.6%；中國移動（0941）收報74元，下跌1.8%。
中國A股微漲，上證半日收報2520點，上升4點；深證收報7370點，上升33點。
日股今日假期休市。