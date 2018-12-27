【中午收市】恒指彈升160點　中海油上揚3.2%

撰文：鄭寶生
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港股今早隨外圍高開，石油股表現亮麗。恒指中午收報25811點，上升160點；國指收報10132點，上升69點。成交額265億元。
中海油重上12元 中石化上揚2.8%
「三桶油」表現突出，中海油（0883）收報12.08元，上升3.2%；中石化（0386）收報6.15元，上升2.8%；中石油（0857）收報4.97元，上升2.5%。
新濠爆上4.3% 銀娛亦升近2%
市場憧憬聖誕假期澳門博彩收入佳，濠賭股上揚。新濠（0200）收報15.68元，上升4.3%；銀娛（0027）收報48.75元，上升近2%；金沙（1928）收報33.8元，上升近2%；永利（1128）收報17元，上升1.3%。
申洲插5.8% 哈電擬私有化飆57.2%
申洲國際（2313）大跌，收報88.15元，下跌5.8%，是最弱勢藍籌。
哈爾濱電氣（1133）控股股東提出私有化，溢價超過82%，收報3.93元，上升57.2%。
歲寶百貨（0312）入股富元國際（0542），歲寶收報1.38元，下跌27.4%；富元收報0.385元，上升48.1%。
舜宇大漲4.4% 石藥逆市跌2.9%
其他股份方面，舜宇（2382）收報70.2元，上升4.4%；長建（1038）收報60元，上升1.4%；吉利（0175）收報13.64元，下跌1.2%；石藥（1093）收報10.8元，下跌2.9%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2512點，上升14點；深證收報7335點，上升45點。
日股今早大反彈，半日收報20049點，上升722點。