【中午收市】港股半日上下波幅不足200點　成交額僅多於220億元

港股今早只在窄幅上落，上下波幅不足200點，同時成交額僅多於220億元，反映出交投極為淡靜。

恒生指數中午收市報25502點，升24點，國企指數升8點，中午收市報9999點，今早曾收復1萬點關口。半日成交額為225.5億元。

申洲反彈半日升逾2%

近期弱勢的藥股，以及昨日急挫的申洲國際（2313），今早均出現反彈，其中石藥集團（1093）升3.2%，中午收市報11.06元，中國生物製藥（1177）升1.4%，中午收市報5.07元，申洲中午收市報87.8元，升2.3%。

內房股今早普遍上揚，其中剛以逾80億元投得啟德跑道住宅地的中國海外（0688）升1.5%，中午收市報26.25元，碧桂園（2007）升1.2%，中午收市報9元，華潤置地（1109）升1.2%，中午收市報29.9元。

中石化未止跌 再挫５％

手機設備股走勢個別發展，舜宇光學科技（2382）升1.3%，中午收市報68.65元，可是斥資逾4,455萬元進行回購的瑞聲科技（2018）跌1.7%，中午收市報43.95元。

至於傳出旗下公司「炒濃油」的中國石化（0386），半日跌5.1%，中午收市報5.41元。

此外新世界發展（0017）旗下新創建集團（0659）斥215億元購富通保險，兩者股價皆向下，新世界跌1.9%，中午收市報10.28元，新創建跌1.3%，中午收市報16.6元。