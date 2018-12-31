【收市總結】恒指除夕上漲341點　內房股炒起　碧桂園升6.4%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股除夕半日市，今早高開之後繼續向上。恒指收報25845點，上升341點；國指收報10124點，上升132點。成交額327億元。
佳兆業飆升14.2% 旭輝勁升7.8%
內房股表現亮麗，佳兆業（1638）收報2.5元，上升14.2%；旭輝（0884）收報4.16元，上升7.8%；碧桂園（2007）收報9.53元，上升6.4%；新城發展（1030）收報5.36元，上升6.1%；世房（0813）收報20.9元，上升5.6%。
中國鐵塔上揚3.5% 騰訊亦升1.3%
部份5G概念股上揚，中國鐵塔（0788）收報1.48元，上升3.5%；聯通（0762）收報8.36元，上升2.8%；中國移動（0941）收報75.35元，上升近2%。
內地恢復遊戲審批，但首批80款遊戲，並沒有騰訊（0700）及網易兩大巨頭的遊戲。騰訊收報314元，上升1.3%。
豐盛控股（0607）澄清與南京豐盛債務並無關係，收報1.8元，上升5.9%。
中石化上漲3.3% 萬洲重上6元關
其他股份方面，中石化（0386）收報5.59元，上升3.3%；萬洲（0288）收報6.03元，上升2.9%；銀娛（0027）收報49.8元，上升2.6%；金沙（1928）收報34.3元，上升2.4%；工行（1398）收報5.59元，上升2.4%；蒙牛（2319）收報24.4元，上升2.3%；中國人壽（2628）收報16.64元，上升1.8%；新地（0016）收報111.6元，上升1.3%。
中國A股今日休市，日股今日亦休市。