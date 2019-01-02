【收市總結】恒指2019年首日重挫715點　石油、內房、醫藥齊跌

中國財新12月製造業採購經理指數（PMI）再次收縮，港股2019年開市大跌超過2%，午後未見反彈。恒指收報25130點，下跌715點；國指收報9833點，下跌291點。成交額681億元。
中海油下挫6.4% 中石化大插5.1%
石油股明顯疲弱，中海油（0883）收報11.32元，下跌6.4%；中石油（0857）收報4.63元，下跌5.1%；中石化（0386）收報5.44元，下跌2.7%。
融創勁跌9.2% 潤地跌穿30元
內房股普遍重挫，融創（1918）收報23.15元，下跌9.2%；旭輝（0884）收報3.85元，下跌7.5%；佳兆業集團（1638）收報2.32元，下跌7.2%；中國恒大（3333）收報21.8元，下跌7%；世房（0813）收報19.44元，下跌近7%；潤地（1109）收報28.25元，下跌6.1%；碧桂園（2007）收報8.95元，下跌6.1%；中國海外（0688）收報25.4元，下跌5.6%；富力（2777）收報11.22元，下跌5.2%。
憂慮中國經濟增長放緩，內房股今日捱沽，融創今日低見23.1元，見1個月低位，變報23.15元，大跌9.2%。（中新社）
三生製藥失守10元關 石藥跌5.5%
醫藥股仍是弱勢板塊，三生製藥（1530）收報9.17元，下跌8.7%；復星醫藥（2196）收報21元，下跌8.7%；國藥控股（1099）收報31.05元，下跌5.6%；石藥（1093）收報10.68元，下跌5.5%；信達生物（1801）收報23.15元，下跌3.9%；歌禮（1672）收報6.13元，下跌3.8%。
吉利下滑5.9% 永利下跌5.4%
汽車股亦受壓，吉利（0175）收報12.98元，下跌5.9%；比亞迪（1211）收報47.75元，下跌4.4%；華晨（1114）收報5.7元，下跌2.2%；長汽（2333）收報4.39元，下跌2.2%。
濠賭股線下滑，永利（1128）收報16.16元，下跌5.4%；銀娛（0027）收報47.35元，下跌4.9%；新濠（0200）收報15.26元，下跌4.4%；金沙（1928）收報32.8元，下跌4.4%；美高梅（2282）收報12.58元，下跌4.3%；澳博（0880）收報7.01元，下跌近4%。
煤氣逆市漲0.4% 舜宇跌5.4%
其他股份方面，煤氣（0003）收報16.26元，上升0.4%；旺旺（0151）收報5.24元，下跌4.4%；瑞聲（2018）收報43.4元，下跌4.5%；舜宇（2382）收報65.85元，下跌5.4%。
中國經濟數據再一次遜預期，A股全日受壓，下跌超過1%。上證收報2465點，下跌28點；深證收報7149點，下跌90點。
日股今日假期休市。