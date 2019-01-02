亞太區股軟腳　累及歐股及美股期貨表現　資金泊入避險資產

環球股市在2019年首個交易日表現相當疲弱，其中亞太區股市，恒生指數大跌715點，為24年以來表現最差的開局日。歐洲股市亦承接亞太區股市弱勢，英﹑法﹑德三個主要市場股市皆向下。美國股市亦受到波及，迷你道瓊斯指數期貨曾跌482點，曾低見22786點，同時投資者將資金泊入日圓及國債等避險資產，反映出投資者目前恐慌情緒明顯升溫。

迷你道指期貨最新報22921點，跌347點；迷你標準普爾指數期貨最新報2467點，跌38點，迷你納斯達克指數期貨跌134點，報6199點。

至於歐洲三大股市方面，英國富時指數最新報6648點，跌80點或1.2%，德國DAX指數最新報10476點，跌82點，法國CAC指數最新報4638點，跌92點或2%。

避險資產獲投資者追捧

避險資產獲投資者追捧，美元兌日圓跌0.75%，報108.92，而美元兌歐元及英鎊皆上揚，歐元兌美元最新報1.1426，英鎊兌美元最新報1.2693，跌0.37%，澳元兌美元最新報0.7014，跌0.55%。

資金亦有入債市，美國10年期國債孳息率，最新報2.659，跌2.5個基點。

黃金亦獲投資者垂青，現貨金每盎司最新報1287.42元（美元‧下同），升4.8元或0.4%，2月紐約期金每盎司報1290.1元，升0.69%。