【中午收市】恒指下跌72點內藏暗湧　吉利勁跌8.3%

港股今早窄幅上落，但個別股份大幅波動。恒指今早曾失守25000點，中午收報25057點，下跌72點；國指收報9825點，下跌7點。成交額367億元。
瑞聲下挫近5% 跌至41.25元
蘋果發出2007年iPhone上市以來首份營業收入警告，手機設備股重挫。瑞聲（2018）收報41.25元，下跌近5%；舜宇（2382）收報62.6元，下跌4.9%；比亞迪電子（0285）收報9.07元，下跌3.5%；鴻騰（6088）收報3.32元，下跌2.4%。
醫藥股未跌完 中國生物製藥插5%
醫藥股未跌完，綠葉製藥（2186）收報5.01元，下跌5.1%；中國生物製藥（1177）收報4.72元，下跌5%；藥明生物（2269）收報46.4元，下跌4.7%；石四藥（2005）收報5.3元，下跌4.7%；石藥（1093）收報10.2元，下跌4.5%。
大摩唱淡，吉利（0175）收報11.9元，下跌8.3%，是跌幅最大藍籌。其他汽車股亦受壓，長汽（2333）收報4.23元，下跌3.6%；廣汽（2238）收報7.55元，下跌2.1%；北京汽車（1958）收報4元，下跌近2%；比亞迪（1211）收報46.95元，下跌1.7%。
吉利今早重挫8.3%，報11.9元，摩根士丹利大削目標價至8元，並將評級下調至「減持」。（路透社）
信置升近4% 恒大健康飆14.7%
本地地產股造好，信置（0083）收報13.68元，上升近4%；新地（0016）收報111.9元，上升2.8%；嘉里建設（0683）收報27.1元，上升2.1%；恒地（0012）收報38.8元，上升1.4%。
恒大健康（0708）與Faraday Future達成和解，收報12.5元，上升14.7%。
旺旺反彈3.8% 恒生下跌2.4%
其他股份方面，旺旺（0151）收報5.44元，上升3.8%；潤地（1109）收報29元，上升2.7%；碧桂園（2007）收報8.81元，下跌1.6%；恒生（0011）收報168.8元，下跌2.4%。
中國A股早段波動，上證半日收報2465點，上升不足1點；深證收報7128點，下跌21點。
日股今日假期休市。