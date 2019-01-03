【收市總結】恒指下跌65點　股份大幅波動　吉利重挫8.2%

港股午後未能「上水」，在多隻藍籌大跌超過5%之下最終要收跌。恒指收報25064點，下跌65點；國指收報8935點，上升1點。成交額684億元。
三生製藥狠插8.4% 中國生物製藥跌6.8%
醫藥相關股持續受壓，三生製藥（1530）收報8.4元，下跌8.4%；中國生物製藥（1177）收報4.63元，下跌6.8%；藥明生物（2269）收報45.75元，下跌6.1%；石藥（1093）收報10.06元，下跌5.8%；綠葉製藥（2186）收報5.01元，下跌5.1%。
比亞迪下挫3.6% 廣汽亦跌3.4%
汽車股亦重挫，吉利（0175）收報11.92元，下跌8.2%；比亞迪（1211）收報46.05元，下跌3.6%；廣汽（2238）收報7.45元，下跌3.4%；長汽（2333）收報4.27元，下跌2.7%；北京汽車（1958）收報4元，下跌近2%。
舜宇大跌6.8% 瑞聲跌到41.05元
蘋果拖累手機設備股下挫，舜宇（2382）收報61.4元，下跌6.8%；瑞聲（2018）收報41.05元，下跌5.4%；信利（0732）收報0.89元，下跌5.3%；比亞迪電子（0285）收報9.04元，下跌3.8%。
蘋果預警收入減少，震散各大供應商股價，舜宇收報61.4元，該股份去年6月曾高見174.9元。（路透社）
信置上揚4.4% 恒大健康飆14.9%
地產股逆市企穩，信置（0083）收報13.74元，上升4.4%；新地（0016）收報112元，上升2.9%；嘉里建設（0683）收報27元，上升1.7%；恒地（0012）收報38.7元，上升1.2%。
恒大健康（0708）與Faraday Future和解，收報12.52元，上升14.9%。
旺旺大彈5.5% 中石油亦升2.8%
其他股份方面，旺旺（0151）收報5.53元，上升5.5%；中石油（0857）收報4.76元，上升2.8%；潤地（1109）收報29元，上升2.7%；蒙牛（2319）收報23.3元，下跌2.3%；恒生（0011）收報168.1元，下跌2.8%；碧桂園（2007）收報8.6元，下跌3.9%。
中國A股先升後跌，上證收報2464點，下跌不足1點；深證收報7089點，下跌59點。
日股今日假期休市。