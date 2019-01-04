彭博統計︰2018年大中華區併購額約6450億美元　按年減近14%

彭博發佈最新2018年度資本市場承銷排行榜。就併購市場而言，2018年全年大中華區兼併收購交易宗數與去年基本持平，交易金額則較按年下降近13.7%；亞太區私募股權交易額按年上升7.3%至2,298億元（美元‧下同），為歷來最高。

去年，大中華區併購交易金額達6,445.8億美元。﹙資料圖片﹚

大中華區併購金額按年減近14%

據公布，2018年大中華區企業或資產參與的兼併收購活動共計6,996宗，交易金額共計6,445.8億美元。就交易宗數而言，2018年全年大中華區兼併收購活動依舊活躍，與去年基本持平，交易金額卻較去年7,475.6億元下降近13.7%。

2018年中國大陸交易金額超過10億元的併購活動共發生97宗，佔本季度總交易數量的1.68%。以交易金額排序的前5大標的所在行業為金融、工業、周期性消費品、非周期性消費品以及科技。其中科技類標的交易總額達689億美元，較2017年上升26.4%。

在2018年大中華區兼併收購交易的財務顧問排行榜中，摩根士丹利表現亮眼，以568.25億元的兼併收購交易總額問鼎第一。 除此之外高盛、花旗、中金公司等也以非凡的表現躋身2018年榜單的前五。

而從中國大陸2018年的兼併收購法律顧問排行榜來看，方達律師事務所以410.90億元，以及86宗交易數同時位列成交量及交易數排行榜第一。

去年，金融界的併購最為熱門，佔整體亞太地區併購交易份額的26.2%。﹙路透社﹚

金融界併購為最熱門

至於亞太地區併購活動方面，2018年，標的亞太地區的併購活動按年減少8.6%，其中標的中國企業或資產的交易數量為4,831宗；金額高於10億元的交易數量上升6.6%至161宗，自2016年來最高。

金融界為最熱門行業，佔整體亞太地區併購交易份額的26.2%。基礎物料行業交易宗數按年上升106.4%。

私募股權交易額按年上升5.1%至2,331億元，為歷來最高。Flipkart Online Services Pvt Ltd與Walmart總值160億元的交易為亞太區內最大宗交易。