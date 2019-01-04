【中午收市】恒指倒升326點　藥股「報復式」大反彈

中港股市先跌後升，恒指中午收報25390點，上升326點；國指收報9967點，上升131點。成交額411億元。
三生製藥飆升10.6% 石藥大彈7.8%
早前大弱勢的醫藥股今日大反彈，有藥企認為價格太低而放棄帶量採購。三生製藥（1530）收報9.29元，上升10.6%；石藥（1093）收報10.84元，上升7.8%；藥明生物（2269）收報49.2元，上升7.5%；中國生物製藥（1177）收報4.97元，上升7.3%；金斯瑞（1548）收報10.64元，上升6.6%；康哲藥業（0867）收報6.91元，上升5.2%。
石油股向上 中海油重上12元關口
美國12月原油出口量下跌，石油股上升。中海油（0883）收報12.02元，上升4.7%；中石油（0857）收報4.86元，上升2.1%；中石化（0386）收報5.6元，上升1.1%。
石油股上揚，中海油半日勁升4.7%，成交額4.01億元。（路透社）
中港地產股均升 新地上揚3.6%
本地地產收租股表現佳，新地（0016）收報116元，上升3.6%；長實集團（1113）收報57.7元，上升3.5%；恒地（0012）收報40元，上升3.4%；新世界發展（0017）收報10.48元，上升2.9%；希慎（0014）收報37.65元，上升2.9%。
內房股亦向上，萬科企業（2202）收報26.9元，上升3.3%；富力（2777）收報11.5元，上升3%；碧桂園（2007）收報8.85元，上升2.9%；世房（0813）收報19.86元，上升2.8%。
恒大健康再升8.5% 首都機場插15.3%
早前與Faraday Future和解的恒大健康（0708）未升完，收報13.58元，上升8.5%。
北京大興機場據報9月底前通航，北京首都機場（0694）收報6.86元，下跌15.3%。
吉利下跌1.7% 瑞聲跌至40元水平
其他股份方面，中國聯通（0762）收報8.3元，上升2.7%；中國移動（0941）收報75.9元，上升2.4%；吉利（0175）收報11.72元，下跌1.7%；舜宇（2382）收報60.25元，下跌1.9%；瑞聲（2018）收報40.05元，下跌2.4%。
中國A股先跌後彈，上證半日收報2509點，上升44點；深證收報7260點，上升170點。
日股假後復市，半日收報19407點，重挫607點。