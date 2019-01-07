【中午收市】聯儲局主席放鴿　恒指上揚172點　地產股造好

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表偏鴿派言論，環球股市反彈，港股今早高開之後升幅收窄。恒指中午收報25798點，上升172點；國指收報10105點，上升75點。成交額464億元。
長實集團突破60元 嘉里建設升1.8%
聯儲局言論利好地產收租股，長實集團（1113）收報60.25元，上升2.4%；嘉里建設（0683）收報27.6元，上升1.8%；恒隆地產（0101）收報15.3元，上升1.5%。
合景泰富爆上5.7% 富力亦彈4.3%
內房股亦上揚，合景泰富（1813）收報7.03元，上升5.7%；富力（2777）收報12.14元，上升4.3%；萬科企業（2202）收報27.95元，上升2%；碧桂園（2007）收報9.22元，上升1.8%。
航空股亦有表現，國航（0753）收報6.51元，上升4.3%；南航（1055）收報4.71元，上升1.9%；東航（0670）收報4.18元，上升近2%；國泰（0293）收報11.22元，上升2.2%。
航空股今日強勢，國航中午以最高位收市，報6.51元，勁升4.3%。（路透社）
新華保險重挫7.6% 首都機場續插7.4%
有報道指董事長萬峰將不會續任，新華保險（1336）收報28.1元，下跌7.6%。
上周公布北京大興國際機場將於9月底之前運作，首都機場（0694）收報6.25元，再跌7.4%。
萬洲挑戰6元水平 申洲逆市下滑2.6%
其他股份方面，萬洲（0288）收報5.99元，上升2.4%；港交所（0388）收報231.4元，上升1.9%；騰訊（0700）收報316元，上升1.7%；蒙牛（2319）收報22.9元，下跌2.3%；申洲（2313）收報85.45元，下跌2.6%。
中國A股亦向上，上證半日收報2525點，上升10點；深證收報7369點，上升84點。
日股今早大升，半日收報20113點，上升551點。