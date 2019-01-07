【收市總結】恒指上漲209點　航空股強勢　南航攀升6.5%

港股午後大致維持升幅，恒指收報25835點，上升209點；國指收報10123點，上升94點。成交額775億元。
航空股午後進一步上揚，南航（1055）收報4.92元，上升6.5%；國航（0753）收報6.61元，上升5.9%；東航（0670）收報4.27元，上升4.1%；國泰（0293）收報11.18元，上升1.8%。
長實企穩60元樓上 九倉置業升2.3%
美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）言論偏向鴿派，刺激地產股向上。長實集團（1113）收報60.5元，上升2.8%；九倉置業（1997）收報47元，上升2.3%；恒隆地產（0101）收報15.34元，上升1.7%；新世界發展（0017）收報10.84元，上升1.5%。
合景泰富全日勁升7.1%，成交高達1.25億元。（中新社）
合景泰富爆升7.1% 富力亦升近5%
內房股亦彈升，合景泰富（1813）收報7.12元，上升7.1%；富力（2777）收報12.22元，上升近5%；新城發展（1030）收報5.49元，上升近4%；龍光（3380）收報10.34元，上升3.4%；旭輝（0884）收報4.17元，上升近3%；碧桂園（2007）收報9.2元，上升1.5%。
騰訊上升2.3% 吉利逆市挫3%
其他股份方面，旺旺（0151）收報5.85元，上升2.6%；中海油（0883）收報12.38元，上升2.5%；騰訊（0700）收報317.6元，上升2.3%；舜宇（2382）收報62.9元，上升2.3%；蒙牛（2319）收報22.95元，下跌2.1%；吉利（0175）收報11.52元，下跌3%。
中國A股全日向上，上證收報2533點，上升18點；深證收報7400點，上升115點。
日股收報20038點，上升477點。
台股收報9590點，上升207點。
韓股收報2037點，上升26點。