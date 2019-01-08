【收市總結】恒指微升39點　吉利重挫11.3%　比亞迪彈3.2%

撰文：鄭寶生
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港股午後陷入悶局，波幅繼續收窄，恒指收報25875點，上升39點；國指收報10133點，上升9點。成交額745億元。
長實上漲3.3% 新世界發展亦升3.1%
地產收租股繼續上升，長實集團（1113）收報62.5元，上升3.3%；新世界發展（0017）收報11.18元，上升3.1%；嘉里建設（0683）收報28.15元，上升2.2%；希慎（0014）收報37.9元，上升2%；太古地產（1972）收報27.45元，上升1.9%。
吉利（0175）12月銷售量大跌，股價全日重挫，收報10.22元，下跌11.3%，是最弱勢藍籌。
而12月銷量上升的比亞迪（1211）收報48.6元，上升3.2%。
小米股價今日曾見11.06元新低，成交額達10.34億元，有報道指首批員工期權將於明日解禁。（路透社）
小米大插7.5% 美團點評亦插3.4%
兩隻「同股不同權」股份均受壓，小米（1810）收報11.1元，下跌7.5%；美團點評（3690）收報43.9元，下跌3.4%。
平安好醫生（1833）午後升幅收窄，收報28.55元，上升5.9%。
近期高位波動的中國鐵塔（0788）收報1.55元，上升6.2%。
申洲大漲3.9% 碧桂園下試9元支持
其他股份方面，申洲（2313）收報89.5元，上升3.9%；瑞聲（2018）收報42.15元，上升3.6%；萬洲（0288）收報6.25元，上升3.5%；舜宇（2382）收報61.85元，下跌1.7%；碧桂園（2007）收報9.01元，下跌2.1%。
中國A股最終收跌，上證收報2526點，下跌6點；深證收報7391點，下跌8點。
日股收報20204點，上升165點。