【中午收市】三大利好推動恒指升636點　汽車股爆上

美國總統特朗普表示中美貿易談判樂觀，推高美股，而昨日中國政府表示會鼓勵汽車及家電消費，再加上內地開始傳出人民銀行可以購買ETF，三大利好因素帶動亞太股市上升。恒指中午收報26512點，上升636點；國指收報10397點，上升264點。成交額644億元。
長汽勁升12.1% 吉利大反彈8.8%
汽車股是一大焦點，長汽（2333）收報4.83元，上升12.1%；廣汽（2238）收報8元，上升8.8%；吉利（0175）收報11.12元，上升8.8%；北京汽車（1958）收報4.44元，上升4.2%；華晨（1114）收報6.27元，上升3.1%；東風（0489）收報7.5元，上升2.9%。
中國將推出鼓勵家電消費政策，環球家電股均上揚，海爾電器中午升抵20元水平，大漲5.9%。（中新社）
海信爆上9.6% 創維亦大漲8%
家電股亦爆上，海信家電（0921）收報6.5元，上升9.6%；創維數碼（0751）收報1.88元，上升8%；海爾電器（1169）收報20元，上升5.9%；TCL電子（1070）收報3.08元，上升5.8%。
「谷消費」訊號亦利好食品飲品股，H&H（1112）收報43.6元，上升4.6%；蒙牛（2319）收報24.25元，上升4.5%；旺旺（0151）收報6.14元，上升4.2%；康師傅（0322）收報9.86元，上升3.5%；統一企業中國（0220）收報6.05元，上升2.4%。
蘋果減產消息無影響 瑞聲揚6.6%
蘋果減產消息未影響手機設備股，瑞聲（2018）收報44.95元，上升6.6%；丘鈦（1478）收報4.7元，上升5.1%；舜宇（2382）收報64.95元，上升5%；比亞迪電子（0285）收報9.19元，上升2.6%。
金沙彈升4.9% 萬洲上漲4.3%
其他股份方面，金沙（1928）收報35.45元，上升4.9%；萬洲（0288）收報6.55元，上升4.8%；中海油（0883）收報12.98元，上升4.3%；申洲（2313）收報93.3元，上升4.2%；中國人壽（2628）收報17.22元，上升3.9%。
中國A股升幅不俗，上證半日收報2566點，上升40點；深證收報7526點，上升134點。
日股半日收報20455點，上升251點。