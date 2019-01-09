【收市總結】1127億成交　恒指爆升586點　汽車、家電股上揚

中美貿易談判已經結束，市場憧憬有好結果，再加上中國政府將會推出鼓勵汽車及家電消費的政策，亞太股市上揚。恒指收報26462點，上升586點；國指收報10358點，上升224點。成交額急升至1,127億元。
長汽大漲9.3% 吉利重上11元
汽車股升幅顯著，長汽（2333）收報4.71元，上升9.3%；吉利（0175）收報11.08元，上升8.4%；廣汽（2238）收報7.86元，上升6.9%；東風（0489）收報7.5元，上升2.9%；北京汽車（1958）收報4.38元，上升2.8%。
海信勁升11.3% 創維亦猛漲8%
家電股亦大升，海信家電（0921）收報6.6元，上升11.3%；創維數碼（0751）收報1.88元，上升8%；TCL電子（1070）收報3.11元，上升6.9%；海爾電器（1169）收報20.05元，上升6.2%。
食品飲品股亦炒上，統一企業中國（0220）收報6.17元，上升4.4%；蒙牛（2319）收報24.2元，上升4.3%；H&H（1112）收報43元，上升3.1%；康師傅（0322）收報9.79元，上升2.7%；旺旺（0151）收報6.03元，上升2.4%。
市場不理會蘋果削減產能的消息，藍籌股瑞聲大升6.4%，成交5.68億元。（路透社）
瑞聲彈上6.4% 舜宇則上升2.7%
市場不理會蘋果削減產能，手機設備股有支持。瑞聲（2018）收報44.85元，上升6.4%；高偉（1415）收報0.95元，上升4.4%；丘鈦（1478）收報4.66元，上升4.3%；舜宇（2382）收報63.55元，上升2.7%。
濠賭股亦彈升，永利（1128）收報16.78元，上升5.3%；金沙（1928）收報35.35元，上升4.6%；新濠（0200）收報16.7元，上升4.2%；銀娛（0027）收報49.8元，上升3.8%。
潤地大升4.6% 中石化重上6元關
其他股份方面，潤地（1109）收報30.8元，上升4.6%；中石化（0386）收報6.01元，上升4.5%；萬洲（0288）收報6.49元，上升3.8%；中國人壽（2628）收報17.18元，上升3.6%。
中國A股午後升幅收窄，上證收報2544點，上升17點；深證收報7447點，上升56點。
日股連續3日反彈，收報20427點，上升223點。