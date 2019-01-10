富豪婚前協議內容大不同　特朗普重物質　朱教主冀能與對方獨處

美國電商公司亞馬遜創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）宣布，與妻子麥姬絲（ MacKenzie）結束25年婚姻關係。目前外界關注雙方如何處理財產等問題，惟仍未有任何消息。貝佐斯持有亞馬遜16%股權，身家高達1,370億元（美元‧下同），成為全球首富。若雙方最終以平分資產方式處理，屆時麥姬絲身家將高達685億元，成為全球女首富，而貝佐斯則會失去全球首富地位，與前妻同為全球第四大富豪。

不少富豪在婚前已簽定協議

為了保障個人財產，不少富豪均訂立婚前協議，以便日後離婚時處理資產。香港大約在10年前有一齣為《遊龍戲鳳》的電影，戲中飾演富豪的劉德華，母親及公司股東要求飾演劉德華女友的舒淇，簽署有關協議，以免在離婚時重演劉德華在戲中第三任妻子，分掉其三分一身家的事情。

至於戲中的舒淇與劉德華最終如何，則請讀者們自行重溫，在此不作詳述。貝佐斯與其妻是否有訂立類似的協議，目前同樣是未有任何消息。

在電影《遊龍戲鳳》內飾瀕富豪的劉德華，與舒淇結婚前要對方簽婚前協議。（視覺中國）

侵侵與前妻協議 離婚後女方可獲1400萬美元現金

那麼目前一眾富豪的婚前協議有何安排？美國總統場特朗普現任妻子為第三任妻子。他與第二任妻子Marla Maples有訂立婚前協議，若離婚對方可獲1,400萬元現金，位於康涅狄格州﹑總值1,200萬元的物業，在特朗普大廈1個單位，以及每年可以入住海湖莊園1個月。

同時這名前妻再婚前，每年可以收取35萬元，另有400萬元房屋津貼，而每名孩子每年可獲10萬元供養費等。不過據Marla Maples指出，在1997年與特朗普離婚時，基於對方陷入財困，只予她200萬元膽養費，而非1,400萬元。

特朗普與第二名妻子訂立婚前協議，訂明日後離婚，女方可獲1400萬美元現金。（路透社）

朱克伯格妻子要求對方每周帶她外出一次

Facebook創辨人兼行政總裁朱克伯格，婚前協議則較為特別。在協議中，妻子Priscilla要求朱克伯格每周帶她外出一次，朱克伯格則要求Priscilla每周為他撥出100分鐘，兩人在辦公室或公寓以外獨處。