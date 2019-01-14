【中午收市】恒指回吐368點　中海油插水3.4%　優品360大升

撰文：鄭寶生
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港股今早下挫，恒指成份股幾乎全線下跌。恒指中午收報26299點，下跌368點；國指收報10299點，下跌155點。成交額450億元。
油價上周五下跌，「三桶油」受累。中海油（0883）收報12.38元，下跌3.4%；中石油（0857）收報4.93元，下跌2.6%；中石化（0386）收報6.05元，下跌1.5%。
永利下挫4% 銀娛亦跌3.1%
濠賭股集體下挫，永利（1128）收報16.28元，下跌4%；銀娛（0027）收報46.55元，下跌3.1%；澳博（0880）收報6.76元，下跌3%；新濠（0200）收報15.26元，下跌2.9%；金沙（1928）收報34.65元，下跌2.8%。
優品360再漲16.2% 聯想集團升4.6%
上周上市的優品360（2360）今日再漲，收報1.36元，上升16.2%。
高盛上調目標價8成，刺激聯想集團（0992）收報5.69元，上升4.6%。
優品360上市第二日，股價繼續大升，中午收報1.36元，較上市價1元高36%。（資料圖片）
騰訊回軟2.6% 中國人壽下跌3.3%
其他股份方面，騰訊（0700）收報322.6元，下跌2.6%；吉利（0175）收報10.78元，下跌2.9%；長實集團（1113）收報62.2元，下跌近3%；石藥（1093）收報11.68元，下跌3.2%；中國人壽（2628）收報16.84元，下跌3.3%。
中國A股早段下滑，上證半日收報2539點，下跌14點；深證收報7416點，下跌57點。
日股今日假期休市。