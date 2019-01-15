【中午收市】內地政策刺激恒指彈升448點　優品360倒跌4.2%

中國財政部、發改委及人民銀行今早在記者會上，再次講解今年政策方向，財政部更指出今年會有更大規模減稅降費。恒指中午收報26746點，上升448點；國指收報10478點，上升185點。成交額496億元。

吉利上揚3.7% 東風亦升近3%

將會有支持消費政策推出的汽車股表現不俗，吉利（0175）收報11.16元，上升3.7%；東風（0489）收報7.61元，上升近3%；長汽（2333）收報4.94元，上升2.7%；北京汽車（1958）收報4.67元，上升2.6%；比亞迪（1211）收報45.35元，上升2.3%；華晨（1114）收報6.59元，上升1.9%。

優品360股價今早先升後跌，中午收報1.6元，仍然高上市價60%。（資料圖片）

微盟掛牌報捷 TW Wonders再升

近期新股表現良好，今日上市的微盟（2013）收報2.96元，較上市價2.8元高5.7%。昨日上市的TW Wonders（1767）收報0.65元，上升3.2%。不過連升兩日的優品360（2360）今早先升後跌，收報1.6元，下跌4.2%，仍較上市價1元高60%。

瑞信唱好德昌電機（0179），收報17.14元，上升9.7%。

瑞聲大漲4.8% 旺旺上升4.3%

其他股份方面，瑞聲（2018）收報47.85元，上升4.8%；旺旺（0151）收報6.31元，上升4.3%；中國人壽（2628）收報17.48元，上升3.6%；聯通（0762）收報8.65元，上升3.8%；中銀香港（2388）收報29.75元，上升2.8%；碧桂園（2007）收報9.31元，上升2.5%；中海油（0883）收報12.54元，上升2.6%；友邦（1299）收報69元，上升2.8%。

中國A股早段上升約1%，上證半日收報2560點，上升24點；深證收報7504點，上升94點。

日股半日收報20544點，上升184點。