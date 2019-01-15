【亞洲金融論壇】滙豐施穎茵：銀行需按消費者習慣轉型

隨着科技進步，銀行亦投放資源發展金融科技。滙豐銀行總經理兼香港區行政總裁施穎茵表示，銀行在應用金融科技時，核心仍然是如何去按消費者習慣的改變，通過技術去進行轉型。

她出席亞洲金融論壇時指出，滙豐作為領先銀行之一，「要維持領導的地位，並不是一件容易的事情。」她舉例，過去消費者多數會到分行處理交易，但手機的出現令他們改變成要求實時轉帳。

因此通過金融科技，雖然銀行可得到不少數據，但如何通過數據及技術應用，去接觸更多客戶，以及提升體驗，才是應用技術的核心。

員工需提升能力應對市場轉變

施穎茵亦指出，科技的確會令部分業務被取代，人手上可能會有所縮減。但她強調，當年自動櫃員機的出現，並未有大量裁減人手的情況，主要因為銀行會通過再培訓，令員工有處理更複雜業務的能力。

另外，銀行如何保護客戶數據亦十分重要。施穎茵指出，銀行需要以高標準的方式保護資料，去維持誠信，令市民信任並將財富交予銀行。

她強調，單憑內部員工培訓已經不足，因此要與監管機構合作，提升員工控制風險能力，同時亦要教育市民，銀行有能力保障他們的財富及資料。

于雪莉指出，目前全球交易中，50%仍透過現金作媒介。（許世豪攝）

出席同一場合的Visa大中華區總裁于雪莉指出，全球約有50％的交易都是使用現金，而香港的佔比亦達36％，因此認為，市場空間仍然好大。