【收市總結】內地政策推升恒指531點　優品360回吐4.2%

中國人民銀行、財政部及發改委今早介紹2019年政策重點，要更大規模減稅降費，保持經濟運作在合理區間。言論刺激中港股市全日向上，恒指收報26830點，上升531點；國指收報10502點，上升210點。成交額890億元。
吉利上揚4.6% 長汽挑戰3.7%
其中一項政策是鼓勵汽車、家電消費，汽車股上揚。吉利（0175）收報11.26元，上升4.6%；長汽（2333）收報4.99元，上升3.7%；比亞迪（1211）收報45.95元，上升3.6%；北京汽車（1958）收報4.7元，上3.3%；東風（0489）收報7.62元，上升3.1%；華晨（1114）收報6.57元，上升1.5%；廣汽（2238）收報8.25元，上升1.1%。
微盟首日高收 阿信屋母企插7.4%
近期部份新股表現不俗，今日上市的微盟（2013）收報2.93元，較招股價2.8元高4.6%。昨日上市的TS Wonders（1767）收報0.64元，上升1.6%。
不過連日大升的優品360（2360）遇上沽壓，收報1.6元，下跌4.2%。759阿信屋母企CEC國際（0759）收報0.63元，大跌7.4%。
優品360股價今日「坐過山車」，曾高見1.91元，亦曾回吐低見1.46元，最終收報1.6元，仍高上市價60%。（資料圖片）
捷榮飆30.8% 德昌電機勁升9.1%
昨日盈喜的捷榮（2119）午後爆升，收報1.4元，上升30.8%。
瑞信唱好德昌電機（0179），收報17.04元，上升9.1%。
瑞聲彈至48元 騰訊升抵330元
其他股份方面，瑞聲（2018）收報48元，上升5.1%；聯通（0762）收報8.69元，上升4.3%；中國人壽（2628）收報17.6元，上升4.3%；碧桂園（2007）收報9.45元，上升4.1%；友邦（1299）收報69.6元，上升3.7%；旺旺（0151）收報6.27元，上升3.6%；騰訊（0700）收報330元，上升2.5%。
中國A股午後升幅擴大，上證收報2570點，上升34點；深證收報7547點，上升138點。
日台韓股均高收約1%。日股收報20555點，上升195點；台股收報9806點，上升97點；韓股收報2097點，上升32點。