人行公布去年12月新增貸款1.08萬億元人民幣　勝預期

撰文：張偉倫
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人民銀行宣布內地12月新增貸款為1.08萬億元（人民幣‧下同），按年增加4,995億元，較預期理想，而廣義貨幣（M2）供應量按年增加8.1%，符合市場預期。
去年全年內地新增貸款為16.17萬億元，按年增加2.64萬億元。
去年內地銀行對住戶部門貸款新增7.36萬億元，其中短期貸款增加2.41萬億元，中長期貸款為4.95萬億元。對非金融企業及機關團體貸款增加8.31萬億元，其中短期貸款增加4,982億元，中長期新增貸款增加5.6萬億元，票據融資增加1.89萬億元。
去年人民幣新增存款逾13萬億元
截至去年12月底，人民幣貸款餘額為136.3萬億元，按年增加13.5%，增速分別較去年11月及2017年12月，加快0.4及0.8個百分點。
人行又指出截至去年12月底，廣義貨幣（M2）餘額為182.67萬億元，按年增加8.1%，增速較去年11月加快0.1個百分點，若與2017年12月相比則增速持平。狹義貨幣（M1）餘額為55.17萬億元，按年增加1.5%，增速與去年11月一致，若與2017年12月相比，增速放慢了10.3個百分點。流通中貨幣（M0）餘額為7.32萬億元，按年增加3.6%。
此外人行指出去年全年新增人民幣存款為13.4萬億元，按年減少1,071億元。