物業投資者最愛投資哪個城市？　辦公室物業竟然人人都想買？

亞太區房地產投資對機構投資者而言仍具有吸引力。據亞洲非上市房地產投資協會（ANREV）公布的年度調查顯示，56.7%環球機構投資者有意在未來兩年增加在亞太區房地產投資。調查又發現，最獲投資者歡迎的城市，為澳洲悉尼，而辦公室物業是最受投資者歡迎的物業種類。

雖然投資者對亞太區物業市場感興趣，但是調查發現，歐美市場成是今年投資者的主要投資市場。今年內投資者會對房地產物業作出727億美元投資，其中19.6%資金會投放在亞太區物業市場，選擇在美國及歐洲投資分別為40.8%及37.5%。

調查顯示，有逾半投資者表示，未來兩年會投資在亞太區內房地產市場。（視覺中國）

歐洲投資者對投資亞太區最感興趣

哪些投資者又對投資在亞太區房地產市場最感興趣？是歐洲投資者。調查顯示69%的受訪歐洲投資者表示，有意在未來兩年增加對亞太區房地產的配置，而表示有意對亞太區房地產加碼投資的美國投資者則有50%。

那麼亞太區內的投資者又如何作出部署？調查顯示有48.1%的亞太區投資者，有意維持在區內的房地產投資配置。同時調查亦顯示，亞太區投資者更熱衷參與美國及歐洲的物業市場，分別有58.3%及54.2%受訪者表示，會投資美國及歐洲物業市場。

ANREV研究及專業標準部董事Amelie Delaunay指出，今次調查反映出投資者正在建立投資組合之餘，核心市場吸引力仍未減退。就算相關市場物業價格偏高，惟始終較成熟及高流通性，讓投資者更容易投資在有關市場。

澳洲墨爾本是調查中，第二多投資者會選擇投資的城市。（視覺中國）

內地一線城市排名僅第4

哪個城市及範疇，對投資者而言最具吸引力？悉尼是最受投資者歡迎的城市，有75%受訪者表示會視為投資目的地。墨爾本及東京則分別以72.2%及66.7%，成為第2及第3名投資者偏好的城市。

調查又顯示在鍾愛的投資地點中，內地一線城市，排名第4。南韓首都首爾受歡迎程度上升，有38.9%受訪者會視首爾為投資地點，排名由第6名升至第5名。

至於最偏好的物業種類，竟然有100%受訪者表示會投資亞太區內寫字樓物業，而工業或與物流相關物業，則有80.6%受訪者表示會投資。亦有63.9%投資者表示，會投資零售物業。